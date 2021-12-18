Воробей: «Украина является фаворитом в компании Шотландии, Ирландии и Армении»

Андрей Воробей / Фото: Динамомания

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей высказался о жеребьевке группового раунда Лиги наций 2022/23 для сборной Украины. Наша команда сыграет с Арменией, Шотландией и Ирландией.

- В дивизионе Б, в котором находится сборная Украины, все соперники практически одного уровня, кто-то немного сильнее, кто-то немного слабее. Тем не менее, учитывая потенциал команд и то, как «сине-желтые» в последнее время выступают, считаю, что в компании Шотландии, Ирландии и Армении наша сборная фаворит.

- Громкое заявление.

- Конечно, если говорить о шотландцах и ирландцах, то в каком бы состоянии ни находились эти команды, они будут биться до конца, это у них в крови. На выезде по-футбольному неприятно играть с такими соперниками. Технически, что отличает нашу сборную от этих оппонентов, играть будет сложно, там будет борьба на каждом участке поля, поэтому очень важно в таких поединках проявлять характер.

- Сборная Шотландии должна быть вам знакома.

— Да. Я играл против этой команды в отборе к Евро-2008. Помню, что в Киеве на НСК «Олимпийский» мы выиграли — 2:0, а в гостях проиграли — 1:3. А вот подробности этих встреч у меня в памяти почему-то не отложились (улыбается).

- Зато Армению вы должны хорошо помнить…

- Однажды мы с ними чуть ли не каждый год играли. Зачастую матчи с ними также были непростыми. Насколько я помню, армянам еще ни разу не удавалось обыграть сборную Украины. Да, мне удавалось забивать этом сопернику в отборочном турнире ЧМ-2002. Во Львове мы тогда победили со счетом 3:0.

— 2022 год для сборной Украины пройдет под знаком встреч с шотландцами?

— В самом деле. Так что уже сейчас нужно начинать изучать эту сборную. Важнейший матч состоится в марте в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022, но и поединки Лиги наций тоже будут важными, поскольку хочется, чтобы в следующем розыгрыше «Сине-желтые» вновь оказались в высшем дивизионе этого турнира. Думаю, что команде Александра Петракова это вполне по силам.