Воробей: «В поединке с Болгарией Петраков не будет экспериментировать с составом»

Андрей Воробей / Фото: Футбол 24

Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей высказался о грядущем матче Украины против Болгарии.

А в поединке с болгарами тренерский штаб не будет экспериментировать с составом. Это будет непосредственная подготовка к матчу с боснийцами. В матче с болгарами будет наигрывание каких-то тактических задумок. В любом случае, экспериментов не будет. Уже не то время, чтобы делать эксперименты».