Сборная Украины U-17 стартовала в отборе на Евро с поражения Уэльсу
Воробей: «В поединке с Болгарией Петраков не будет экспериментировать с составом»
Украина проведет товарищескую игру уже завтра
22:42
Андрей Воробей / Фото: Футбол 24
Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей высказался о грядущем матче Украины против Болгарии.
«Матч с Болгарией для Украины будет подготовкой к самой ключевой игре на данный момент. От матча с боснийцами многое зависит. Хотя, конечно, важно, как боснийцы сыграют с финнами. Но нам игру с Боснией нужно обязательно выиграть. По-другому никак.
А в поединке с болгарами тренерский штаб не будет экспериментировать с составом. Это будет непосредственная подготовка к матчу с боснийцами. В матче с болгарами будет наигрывание каких-то тактических задумок. В любом случае, экспериментов не будет. Уже не то время, чтобы делать эксперименты».
Матч Украина – Болгария состоится 11-го ноября, начало – в 19:30.
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