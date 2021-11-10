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Воробей: «В поединке с Болгарией Петраков не будет экспериментировать с составом»

Украина проведет товарищескую игру уже завтра
Футбол Сборная Украины
22:42
Воробей: «В поединке с Болгарией Петраков не будет экспериментировать с составом»
Андрей Воробей / Фото: Футбол 24

Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей высказался о грядущем матче Украины против Болгарии.

«Матч с Болгарией для Украины будет подготовкой к самой ключевой игре на данный момент. От матча с боснийцами многое зависит. Хотя, конечно, важно, как боснийцы сыграют с финнами. Но нам игру с Боснией нужно обязательно выиграть. По-другому никак.

А в поединке с болгарами тренерский штаб не будет экспериментировать с составом. Это будет непосредственная подготовка к матчу с боснийцами. В матче с болгарами будет наигрывание каких-то тактических задумок. В любом случае, экспериментов не будет. Уже не то время, чтобы делать эксперименты».


Матч Украина – Болгария состоится 11-го ноября, начало – в 19:30.

Онлайн трансляция матча Украина – Болгария.

Источник: meta-ratings.com Петр Приходько
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сборная Болгарии (футбол)

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