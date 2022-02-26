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Воронин и Ордец пропустят матч московского Динамо, Ракицкий может отказаться играть за «Зенит»
Украинские футболисты выступают за клубы из россии
13:50
Иван Ордец / Фото - championat.com
Тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец не будет принимать участие в ближайшем матче московского «Динамо» в чемпионате России. Об этом сообщила пресс-служба клуба:
«Тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец также не примут участия в матче с «Химками». Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом».
Касательно них появилась информация о разрыве контрактов, но позже она оказалась ложной.
Также журналист Георгий Кудинов сообщает, что не стоит удивляться, если Ярослав Ракицкий пропустит матч «Зенита» против «Рубина». Стоит уточнить, что игру с «Бетисом» в Лиге Европы украинец провел на скамейке запасных.
И Воронин, и Ордец, и Ракицкий осудили вторжение войск РФ в Украину.
Напомним, Польша отказалась играть против россии в отборе на чемпионат мира.
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