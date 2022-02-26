Воронин и Ордец пропустят матч московского Динамо, Ракицкий может отказаться играть за «Зенит»

Украинские футболисты выступают за клубы из россии

Иван Ордец / Фото - championat.com

Тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец не будет принимать участие в ближайшем матче московского «Динамо» в чемпионате России. Об этом сообщила пресс-служба клуба:

«Тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец также не примут участия в матче с «Химками». Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом».

Касательно них появилась информация о разрыве контрактов, но позже она оказалась ложной.

Также журналист Георгий Кудинов сообщает, что не стоит удивляться, если Ярослав Ракицкий пропустит матч «Зенита» против «Рубина». Стоит уточнить, что игру с «Бетисом» в Лиге Европы украинец провел на скамейке запасных.

И Воронин, и Ордец, и Ракицкий осудили вторжение войск РФ в Украину.

Напомним, Польша отказалась играть против россии в отборе на чемпионат мира.