Милевский приехал в Москву, где выпил с Ворониным и оценил уровень российской Премьер-лиги
Воронин: «Матч Россия – Украина невозможен, какой смысл об этом говорить?»
Экс-игрок – о выходе сборной в стыки отбора на ЧМ-2022
Фото: ФК Динамо
Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин поделился мнением о выходе команды в стыковые матчи отбора ЧМ-2022.
Какое у вас мнение насчет сборной России?
«Я никакого отношения к сборной России не имею».
А об Украине что скажете? Какие перспективы у команды в стыковых матчах?
«Мы вышли в стыки, хотя могли вообще не попасть. Будем ждать, какой соперник попадется. Россия - Украина? Такой матч невозможен, какой смысл об этом говорить? Мы можем попасться только в полуфинале. Если такое будет, тогда и будем разговаривать».
Воронин работает в штабе московского «Динамо».