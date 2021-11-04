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Воронин назвал тройку лучших украинских футболистов на данный момент

Бывший нападающий сборной Украины отметил уровень легионеров
Футбол Украинские легионеры
20:59
Воронин назвал тройку лучших украинских футболистов на данный момент
Андрей Воронин / фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» назвал имена трех украинских футболистов, которых он считает лучшими на данный момент.

«Три лучших игрока из Украины сейчас – Малиновский, Зинченко и Яремчук. А лучшим в истории считаю Блохина».

Заявка молодежной сборной Украины на матчи отбора Евро-2023.

Михаил Рыбак
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Теги

Александр Зинченко Роман Яремчук Руслан Малиновский

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