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Воронин назвал тройку лучших украинских футболистов на данный момент
Бывший нападающий сборной Украины отметил уровень легионеров
20:59
Андрей Воронин / фото - Динамо Киев от Шурика
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» назвал имена трех украинских футболистов, которых он считает лучшими на данный момент.
«Три лучших игрока из Украины сейчас – Малиновский, Зинченко и Яремчук. А лучшим в истории считаю Блохина».
Заявка молодежной сборной Украины на матчи отбора Евро-2023.
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