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Воронин: «Не хочу обидеть Петракова, но хотел бы, чтобы сборную тренировал Ребров»

Специалист сейчас возглавляет команду в ОАЭ
Футбол Сборная Украины
18:36
Воронин: «Не хочу обидеть Петракова, но хотел бы, чтобы сборную тренировал Ребров»
Сергей Ребров / фото - dynamo.kiev

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин высказался о должности главного тренера сборной Украины:

«Я знаю, что Петраков с молодыми стал чемпионом мира. Такого никто не добивался. Мне так кажется, может я ошибаюсь, что летом максимум этим летом будет у первой команды новый главный тренер.

Насколько я знаю, то Ребров должен, он должен был стать раньше. Поэтому я скажу так, не хочу обидеть Петракова, но я бы хотел, чтобы главным тренером нашей сборной был он. На сегодняшний день, если брать наших украинских тренеров, то Ребров – это лучшая кандидатура для сборной.

У него опыт есть: и «Динамо» тренировал и был тренером в Венгрии. Там он добился результата и в Лиге чемпионов поиграла его команда. Он сейчас опять у арабов тренирует, поэтому опыт у него есть

Я думаю, что плюс то, что он знает наш чемпионат, менталитет. Я не знаю, с кем Серый работает, потому мне тяжело говорить, с кем он придет. Он хороший вариант. Посмотрим, если сейчас ребята выйдут на чемпионат мира, то все равно не знаю, останется ли этот тренер». 

В УАФ хотели заменить Ребровым ушедшего летом Андрея Шевченко, но украинец оказался связан контрактными обязательствами с «Аль-Айном», поэтому должность получил Петраков.

Напомним, ранее стало известно о скором подписании Ворониным контракта с российским клубом.

Павел Харченко
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Теги

Александр Петраков Сергей Ребров Андрей Воронин

Комментарии 1

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23 декабря 2021г. 19:14
Воронін бачить тренером збірної Реброва. Хотіти нікому не заборонено. Але, може, комусь подобається Гвардіола або Кварцяний.  Тоді що?
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