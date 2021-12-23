Воронин: «Не хочу обидеть Петракова, но хотел бы, чтобы сборную тренировал Ребров»

Сергей Ребров / фото - dynamo.kiev

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин высказался о должности главного тренера сборной Украины:

Насколько я знаю, то Ребров должен, он должен был стать раньше. Поэтому я скажу так, не хочу обидеть Петракова, но я бы хотел, чтобы главным тренером нашей сборной был он. На сегодняшний день, если брать наших украинских тренеров, то Ребров – это лучшая кандидатура для сборной.

У него опыт есть: и «Динамо» тренировал и был тренером в Венгрии. Там он добился результата и в Лиге чемпионов поиграла его команда. Он сейчас опять у арабов тренирует, поэтому опыт у него есть

Я думаю, что плюс то, что он знает наш чемпионат, менталитет. Я не знаю, с кем Серый работает, потому мне тяжело говорить, с кем он придет. Он хороший вариант. Посмотрим, если сейчас ребята выйдут на чемпионат мира, то все равно не знаю, останется ли этот тренер».