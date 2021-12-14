Воронин: «Матч Россия – Украина невозможен, какой смысл об этом говорить?»
Воронин подпишет новый двухлетний контракт с российском клубом
Экс-футболист останется в Мосве
14 декабря 11:37
Андрей Воронин / фото - dynamo.kiev
Руководство московского «Динамо» хочет продлить контракт с украинским экс-нападающим Андреем Ворониным.
Источник в клубе рассказал о ходе переговоров:
«История с будущим Воронина в «Динамо» решена. Клуб заинтересован в нем, и соглашение будет заключено до конца года.
Главный тренер команды Сандро Шварц также выступил за продление контракта с Ворониным».
Украинец занимает пост должности помощника главного тренера с 2020-го года.
Ранее Воронин оценил возможность проведения матча между Украиной и Россией.