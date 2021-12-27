Воронин признался, что его детям не нравится жить в Москве

Андрей Воронин / Фото - УНИАН

Бывший нападающий сборной Украины, а ныне – ассистент главного тренер московского «Динамо», Андрей Воронин рассказал в эфире YouTube-канала «Миля» о своей жизни в столице России.

Сейчас все здесь. Раньше все время на базе. Когда выходные, друзья, слава богу, вытаскивали погулять, в ресторанчике посидеть, кальянчик покурить.

Дети здесь учатся в немецкой школе. Но Москва особо им не зашла – пробки, друзей нет, расстояния огромные. У меня малые в школу, оттуда сразу на тренировку, приезжают домой где-то в 8 вечера.