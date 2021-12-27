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Воронин признался, что его детям не нравится жить в Москве

Бывший нападающий сборной Украины сейчас тренирует в местном «Динамо»
Футбол Украинские легионеры
10:40
Воронин признался, что его детям не нравится жить в Москве
Андрей Воронин / Фото - УНИАН

Бывший нападающий сборной Украины, а ныне – ассистент главного тренер московского «Динамо», Андрей Воронин рассказал в эфире YouTube-канала «Миля» о своей жизни в столице России.

Семью перевез в Москву. Это было для меня очень важно, потому что тяжело здесь одному находиться. Особенно так долго – практически 9 месяцев здесь сам жил.

Сейчас все здесь. Раньше все время на базе. Когда выходные, друзья, слава богу, вытаскивали погулять, в ресторанчике посидеть, кальянчик покурить.

Дети здесь учатся в немецкой школе. Но Москва особо им не зашла – пробки, друзей нет, расстояния огромные. У меня малые в школу, оттуда сразу на тренировку, приезжают домой где-то в 8 вечера.

Ранее сообщалось, что Воронин подпишет новый двухлетний контракт с «Динамо».

Сергей Стаднюк
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Андрей Воронин Динамо Мск

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