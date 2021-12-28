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Воронин раскрыл истинную причину, по которой он завершил карьеру

Экс-форвард поберег свое здоровье
Футбол Украинская Премьер-лига
11:35
Воронин раскрыл истинную причину, по которой он завершил карьеру
Андрей Воронин / фото - football24

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал, почему в свое время принял решение повесить бутсы на гвоздь:

«Я в 2014-м закончил. Тогда же после травмы я думал еще. Разговаривал с Андреем Головашом (агент футболиста – прим. XSPORT), с женой, с родителями. Я хотел поиграть.

Но, как потом я уже узнал, что Головаш, когда с врачами переговаривал, то сказали, что мне лучше не играть профессионально. Потому что после любого сильного столкновения я могу чуть ли не в инвалидном оказаться. Поэтому пришлось закончить».

За свою карьеру украинец успел поиграть за «Боруссию М», «Байер 04», «Кельн», «Герту» и «Ливерпуль».

Ранее Воронин заявил, что предпочел бы Петракову Реброва на посту тренера сборной Украины.

Источник: Миля Павел Харченко
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Андрей Воронин

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