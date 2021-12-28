Воронин раскрыл истинную причину, по которой он завершил карьеру

Андрей Воронин / фото - football24

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал, почему в свое время принял решение повесить бутсы на гвоздь:

Но, как потом я уже узнал, что Головаш, когда с врачами переговаривал, то сказали, что мне лучше не играть профессионально. Потому что после любого сильного столкновения я могу чуть ли не в инвалидном оказаться. Поэтому пришлось закончить».