Защитник «Ворсклы»: «Юрченко? Читал в интернете якобы о переговорах с ним, но пока это больше смахивает на слухи»
«Ворскла» близка к подписанию ивуарийского полузащитника
Сангаре выступает в Дании
Фото: Twitter
«Ворскла» в ближайшее время может подписать полузащитника «Норшелланда» Муссу Сангаре.
В январе ивуарийцу исполнилось 20 лет. Он должен прибыть на просмотр в команду на сборе.
Сангаре выступает на позиции вингера. Преимущественно в датской команде он играл в моложеном составе. Также к «Ворскле» может присоединиться Владлен Юрченко.
«Ворскла» идет 5-й в таблице УПЛ.
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