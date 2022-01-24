«Ворскла» близка к подписанию ивуарийского полузащитника

Сангаре выступает в Дании

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«Ворскла» в ближайшее время может подписать полузащитника «Норшелланда» Муссу Сангаре.

В январе ивуарийцу исполнилось 20 лет. Он должен прибыть на просмотр в команду на сборе.

Сангаре выступает на позиции вингера. Преимущественно в датской команде он играл в моложеном составе. Также к «Ворскле» может присоединиться Владлен Юрченко.

«Ворскла» идет 5-й в таблице УПЛ.