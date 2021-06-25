Косовский: «Ворскла» хочет заявить группу перспективных ребят»
«Ворскла» готовится судиться с Альюном
Защитник покинул команду
Фото: footboom
«Ворскла» готовится обратиться в суд из-за ухода защитника Пап-Ндиайе Альюна.
Об этом сообщил журналист «Футбольного формата» Дмитрий Ящук в своем Instagram.
«Агенты футболиста играют с огнем и нарушают договоренности. Контракт был подписан по схеме «2+1». И там есть важные пункты, которые представители Альюна игнорируют.
Следовательно, «Ворскла» готовится к судебным искам. После этого трудоустроиться Альюну будет очень сложно, а судебные дела могут существенно испортить карьеру футболиста».
Альюн не захотел продлевать контракт с «Ворсклой».
Сообщалось, что у защитника есть четыре варианта продолжения карьеры.
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