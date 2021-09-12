«Ворскла» и «Десна» выдали огненный первый тайм, но победителя не выявили

Команды забили друг другу по 2 мяча

Фото: УПЛ

В матче 7-го тура УПЛ «Ворскла» принимала «Десну».

Уже на 4-й минуте полтавская команда открыла счет, отличился Пуцлин. А на 17-й минуте второй мяч полтавчан забил Степанюк.

Но «Десну» это лишь раззадорило: команда Рябоконя забила 2 мяча за 7 минут, на 32- счет уже был 2:2.

Во втором тайме все было немного спокойнее: команды уже не забивали, но активно создавали моменты. Тем не менее, все завершилось вничью.

УПЛ, 7-й тур

«Ворскла» – «Десна» 2:2

Голы: Пуцлин, 4, Степанюк, 17 – Волошин, 25, Безбородько, 32

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Пердута, Якубу (Яворский, 46), Бондаренко, Пуцлин, Тилль, Скляр (Вакула, 59; Кравчук, 85), Челядин, Ранжел (Пешич, 68), Степанюк.

«Десна»: Мысак, Селин, Жук, Цымбалюк, Болбат (Ковтун, 89), Картушов, Домбровский, Волошин (Калитвинцев, 46), Тотовицкий, Завийский, Безбородько (Будковский, 73).

Предупреждения: Селин (12), Тилль (16), Волошин (28), Картушов (41), Завийский (64), Бондаренко (70), Цымбалюк (81).

Турнирная таблица УПЛ.