«Ворскла» и «Днепр-1» навяжут серьезную борьбу «Шахтеру» и «Динамо», а также другие прогнозы на матчи 12-го тура УПЛ

Наших грандов ожидают матчи с 3 и 4-й командой чемпионата

Превью

Фото: УПЛ

На очереди 12-й тур УПЛ, который подарит нам интересные противостояния. Во-первых, выделяются баталии между первыми 4-мя командами в таблице. Первое «Динамо» примет четвертый «Днепр-1», а второй «Шахтер» поедет в гости к третьей «Ворскле».

«Десна» – «Александрия» (22 октября, 17:00)

Это будет лобовая встреча между соперниками, ведь «Десна» и «Александрия» являются соседями в турнирной таблице УПЛ, и победа любой из команд поднимет ее в зону еврокубков. Сейчас небольшое преимущество у коллектива Юрия Гуры – 18 очков против 17-ти у «Десны». Команды очень нестабильные в нынешнем сезоне. Если «Десна» начала с четырех побед в УПЛ подряд, то сейчас коллектив Рябоконя находится в худшей форме и чаще теряет очки, нежели их набирает. «Александрия» же играет за счет максимально простой модели игры: надежность в защите, а в атаке – как получится. Вряд ли стоит ожидать красочной игры в атаке от этих команд, но борьбы будет много. Черниговцы и александрийцы сейчас в примерно равных условиях.

Прогноз: ничья 1:1.

«Металлист-1925» – «Ингулец» (22 октября, 19:30)

Команда Кривенцова в классной форме – 3 победы в последних трех турах, и «Металлист-1925» обезопасил себя от зоны вылета на ближайшие несколько туров. У «Ингульца» все не так радужно, команда в последний раз побеждала в УПЛ еще в августе. Явным фаворитом встречи являются харьковчане, которые точно будут играть первым номером и нагнетать ворота соперника. Победы «Металлиста-1925» зачастую не слишком уверенные и минимальные, но команда Кривенцова научилась дожимать соперников, которые ниже классом. «Ингулец» вряд ли пропустит много, так как закроется, но харьковчане, которые классом выше, все же добудут желаемые очки.

Прогноз: победа «Металлиста-1925» со счетом 2:0.

«Верес» – «Мариуполь» (23 октября, 14:00)

«Мариуполь» стремительно приближается к вылету в нынешнем сезоне. Лишь дважды в 11-ти турах команде Маркевича удалось набрать очки, а 9 раз команда проиграла. В свою очередь, новичок УПЛ «Верес» с неплохой регулярностью набирает очки, как для команды, от которой ожидают просто того, чтобы она не вылетела. Матч еще и пройдет в родных стенах для ровенчан – на луцком «Авангарде» (который сейчас является домашней ареной для команды), «Верес» пока не проигрывал в этом сезоне. Вот и еще один фактор против «Мариуполя». Кроме того, не забываем, что гостей ожидает дальняя дорога, ведь Мариуполь – самый отдаленный город, который имеет представителя в УПЛ. В целом, у «Вереса» шансы на победу гораздо выше.

Прогноз: минимальная победа «Вереса».

«Ворскла» – «Шахтер» (23 октября, 17:00)

Команды подходят к этой встрече в разном настроении. «Шахтер», однозначно, очень злой после болезненного поражения от «Реала» (0:5) в ЛЧ. Чтобы хоть как-то спасти неделю и реабилитироваться перед фанатами, «горнякам» нельзя отпускать «Динамо» в чемпионате. Команда Де Дзерби будет очень мотивированной на достижение положительного результата. С другой стороны, «Ворскла» сейчас находится в прекрасной форме. В последних 4-х матчах в УПЛ у полтавчан 4 победы. За «Ворсклу» – домашний стадион, а также большее количество дней на подготовку к «Шахтеру». «Горнякам» будет очень непросто, но они все же победят.

Прогноз: победа «Шахтера» со счетом 2:1.

«Черноморец» – «Львов» (23 октября, 19:30)

Еще одна лобовая встреча в 12-м туре УПЛ. «Черноморец» и «Львов» идут нога в ногу – по 6 очков у каждой из команд и прочное место среди аутсайдеров, 14-е и 15-е места соответственно. Что касается хозяев этого матча, то «Черноморец» перед стартом УПЛ смотрелся как довольно таки привлекательный проект, ведь костяк команды – это молодежь «Динамо». Тем не менее, у подопечных Мороза пока ничего не получается. «Львов» в свою очередь пока не сделал особый скачок после прихода в команду Дулуба, который ситуацию особо не исправил. У «Львова» при новом тренере лишь одна победа в УПЛ в 5-ти матчах. Игра не будет богатой на голы и вряд ли ми увидим красочную игру. Но борьбы будет много.

Прогноз: нулевая ничья.

«Рух» – «Минай» (24 октября, 14:00)

Еще одна встреча двух близких к зоне вылета команд. Скажем откровенно, в этом матче мы ожидаем примерно того же, что и во встрече «Черноморца» и «Львова», Вряд ли западное дерби подарит нам красивые голы, много осмысленных атак и динамичное развитие событий. К сожалению, такие команды действительно не отвечают уровню высшей лиги в чемпионате Украины. Их главная задача – выживание (даже несмотря на амбиции президента «Руха» Григория Козловского, ведь реальность доказывает обратное).

Прогноз: ничья с минимальным количеством голов.

«Динамо» – «Днепр-1» (24 октября, 17:00)

А вот это уже один из двух потенциально самых интересных матчей в туре. «Динамо» будет принимать одного из главных претендентов на бронзовые медали в нынешнем сезоне. Если вспомнить игру «Днепра-1» с «Шахтером», то тогда «горнякам» было очень трудно против команды Йовичевича, а интрига держалась до последнего. «Динамо» явно не будет в лучшем психологическом состоянии после поражения от «Барселоны». Тем не менее, складывается ощущение, что у киевлян в приоритете чемпионат. Все понимают, что киевляне будут злыми и не захотят подпускать к себе «Шахтер», хоть и у «горняков» тоже непростой оппонент в этом туре. Игра не будет богатой на голы, а киевляне все же дожмут оппонента.

Прогноз: победа «Динамо» со счетом 1:0.

«Заря» – «Колос» (24 октября, 19:30)

Заключительный матч в туре состоится в Запорожье. «Заря» – непредсказуема в этом сезоне, качество игры команды Скрипника стало ниже. В первую очередь, из-за потери ключевых игроков летом. Прямо сейчас «Заря» уже не выглядит, как третья сила в УПЛ. Эти роли заняты. «Колос» в свою очередь также очень сильно сдал. Прошлогодний претендент на еврокубки находиться в середине таблицы в сезоне нынешнем, даже немного ниже. На бумаге «Заря» выглядит небольшим фаворитом, но у «Колоса» есть преимущество в том плане, что команда из Ковалевки имела больше времени на подготовку ко встрече, а у «Зари» был изнурительный выезд в Софию в четверг. Эти факторы уравнивают шансы команд в этой встрече.

Прогноз: ничья 1:1.

Турнирная таблица УПЛ.