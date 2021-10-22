«Ворскла» и «Днепр-1» навяжут серьезную борьбу «Шахтеру» и «Динамо», а также другие прогнозы на матчи 12-го тура УПЛ

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня250 тысяч жителей Мариуполя и гостей города встали на коньки. Ровно год назад состоялось открытие Mariupol Ice Center
матч-центр : Футбол
Вчера 22
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 10
Футбол (22 события из 30) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Фенербахче - Антверпен 2:2 Окончен
19:45 Лацио - Марсель 0:0 Окончен
19:45 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Окончен
19:45 Лудогорец - Брага 0:1 Окончен
19:45 Бетис - Байер 1:1 Окончен
19:45 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Окончен
22:00 Спарта Прага - Лион 3:4 Окончен
22:00 ПСВ - Монако 1:2 Окончен
22:00 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Окончен
22:00 Наполи - Легия Варшава 3:0 Окончен
22:00 Айнтрахт - Олимпиакос 3:1 Окончен
22:00 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Окончен
22:00 Вест Хэм - Генк 3:0 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Бодо/Глимт - Рома 6:1 Окончен
19:45 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Окончен
19:45 Маккаби Хайфа - Славия Прага 1:0 Окончен
19:45 Копенгаген - ПАОК 1:2 Окончен
19:45 Мура - Ренн 1:2 Окончен
19:45 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Окончен
22:00 Партизан - Гент 0:1 Окончен
22:00 ЦСКА София - Заря 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Арсенал - Астон Вилла -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Сампдория - Специя -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Кремень -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Десна - Александрия -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Ингулец -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Челси - Норвич -:- Запланирован
19:30 Брайтон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Милан -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Прикарпатье - Альянс -:- Запланирован
15:30 Полесье - Кривбасс -:- Запланирован
16:00 Волынь - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Рух - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Ворскла - Шахтер -:- Запланирован
19:30 Черноморец - ФК Львов -:- Запланирован

«Ворскла» и «Днепр-1» навяжут серьезную борьбу «Шахтеру» и «Динамо», а также другие прогнозы на матчи 12-го тура УПЛ

Наших грандов ожидают матчи с 3 и 4-й командой чемпионата
Футбол Украинская Премьер-лига
09:00
«Ворскла» и «Днепр-1» навяжут серьезную борьбу «Шахтеру» и «Динамо», а также другие прогнозы на матчи 12-го тура УПЛ Превью
Фото: УПЛ

На очереди 12-й тур УПЛ, который подарит нам интересные противостояния. Во-первых, выделяются баталии между первыми 4-мя командами в таблице. Первое «Динамо» примет четвертый «Днепр-1», а второй «Шахтер» поедет в гости к третьей «Ворскле».

«Десна» – «Александрия» (22 октября, 17:00)

Это будет лобовая встреча между соперниками, ведь «Десна» и «Александрия» являются соседями в турнирной таблице УПЛ, и победа любой из команд поднимет ее в зону еврокубков. Сейчас небольшое преимущество у коллектива Юрия Гуры – 18 очков против 17-ти у «Десны». Команды очень нестабильные в нынешнем сезоне. Если «Десна» начала с четырех побед в УПЛ подряд, то сейчас коллектив Рябоконя находится в худшей форме и чаще теряет очки, нежели их набирает. «Александрия» же играет за счет максимально простой модели игры: надежность в защите, а в атаке – как получится. Вряд ли стоит ожидать красочной игры в атаке от этих команд, но борьбы будет много. Черниговцы и александрийцы сейчас в примерно равных условиях.

Прогноз: ничья 1:1.

«Металлист-1925» – «Ингулец» (22 октября, 19:30)

Команда Кривенцова в классной форме – 3 победы в последних трех турах, и «Металлист-1925» обезопасил себя от зоны вылета на ближайшие несколько туров. У «Ингульца» все не так радужно, команда в последний раз побеждала в УПЛ еще в августе. Явным фаворитом встречи являются харьковчане, которые точно будут играть первым номером и нагнетать ворота соперника. Победы «Металлиста-1925» зачастую не слишком уверенные и минимальные, но команда Кривенцова научилась дожимать соперников, которые ниже классом. «Ингулец» вряд ли пропустит много, так как закроется, но харьковчане, которые классом выше, все же добудут желаемые очки.

Прогноз: победа «Металлиста-1925» со счетом 2:0.

«Верес» – «Мариуполь» (23 октября, 14:00)

«Мариуполь» стремительно приближается к вылету в нынешнем сезоне. Лишь дважды в 11-ти турах команде Маркевича удалось набрать очки, а 9 раз команда проиграла. В свою очередь, новичок УПЛ «Верес» с неплохой регулярностью набирает очки, как для команды, от которой ожидают просто того, чтобы она не вылетела. Матч еще и пройдет в родных стенах для ровенчан – на луцком «Авангарде» (который сейчас является домашней ареной для команды), «Верес» пока не проигрывал в этом сезоне. Вот и еще один фактор против «Мариуполя». Кроме того, не забываем, что гостей ожидает дальняя дорога, ведь Мариуполь – самый отдаленный город, который имеет представителя в УПЛ. В целом, у «Вереса» шансы на победу гораздо выше.

Прогноз: минимальная победа «Вереса».

«Ворскла» – «Шахтер» (23 октября, 17:00)

Команды подходят к этой встрече в разном настроении. «Шахтер», однозначно, очень злой после болезненного поражения от «Реала» (0:5) в ЛЧ. Чтобы хоть как-то спасти неделю и реабилитироваться перед фанатами, «горнякам» нельзя отпускать «Динамо» в чемпионате. Команда Де Дзерби будет очень мотивированной на достижение положительного результата. С другой стороны, «Ворскла» сейчас находится в прекрасной форме. В последних 4-х матчах в УПЛ у полтавчан 4 победы. За «Ворсклу» – домашний стадион, а также большее количество дней на подготовку к «Шахтеру». «Горнякам» будет очень непросто, но они все же победят.

Прогноз: победа «Шахтера» со счетом 2:1.

«Черноморец» – «Львов» (23 октября, 19:30)

Еще одна лобовая встреча в 12-м туре УПЛ. «Черноморец» и «Львов» идут нога в ногу – по 6 очков у каждой из команд и прочное место среди аутсайдеров, 14-е и 15-е места соответственно. Что касается хозяев этого матча, то «Черноморец» перед стартом УПЛ смотрелся как довольно таки привлекательный проект, ведь костяк команды – это молодежь «Динамо». Тем не менее, у подопечных Мороза пока ничего не получается. «Львов» в свою очередь пока не сделал особый скачок после прихода в команду Дулуба, который ситуацию особо не исправил. У «Львова» при новом тренере лишь одна победа в УПЛ в 5-ти матчах. Игра не будет богатой на голы и вряд ли ми увидим красочную игру. Но борьбы будет много.

Прогноз: нулевая ничья.

«Рух» – «Минай» (24 октября, 14:00)

Еще одна встреча двух близких к зоне вылета команд. Скажем откровенно, в этом матче мы ожидаем примерно того же, что и во встрече «Черноморца» и «Львова», Вряд ли западное дерби подарит нам красивые голы, много осмысленных атак и динамичное развитие событий. К сожалению, такие команды действительно не отвечают уровню высшей лиги в чемпионате Украины. Их главная задача – выживание (даже несмотря на амбиции президента «Руха» Григория Козловского, ведь реальность доказывает обратное).

Прогноз: ничья с минимальным количеством голов.

«Динамо» – «Днепр-1» (24 октября, 17:00)

А вот это уже один из двух потенциально самых интересных матчей в туре. «Динамо» будет принимать одного из главных претендентов на бронзовые медали в нынешнем сезоне. Если вспомнить игру «Днепра-1» с «Шахтером», то тогда «горнякам» было очень трудно против команды Йовичевича, а интрига держалась до последнего. «Динамо» явно не будет в лучшем психологическом состоянии после поражения от «Барселоны». Тем не менее, складывается ощущение, что у киевлян в приоритете чемпионат. Все понимают, что киевляне будут злыми и не захотят подпускать к себе «Шахтер», хоть и у «горняков» тоже непростой оппонент в этом туре. Игра не будет богатой на голы, а киевляне все же дожмут оппонента.

Прогноз: победа «Динамо» со счетом 1:0.

«Заря» – «Колос» (24 октября, 19:30)

Заключительный матч в туре состоится в Запорожье. «Заря» – непредсказуема в этом сезоне, качество игры команды Скрипника стало ниже. В первую очередь, из-за потери ключевых игроков летом. Прямо сейчас «Заря» уже не выглядит, как третья сила в УПЛ. Эти роли заняты. «Колос» в свою очередь также очень сильно сдал. Прошлогодний претендент на еврокубки находиться в середине таблицы в сезоне нынешнем, даже немного ниже. На бумаге «Заря» выглядит небольшим фаворитом, но у «Колоса» есть преимущество в том плане, что команда из Ковалевки имела больше времени на подготовку ко встрече, а у «Зари» был изнурительный выезд в Софию в четверг. Эти факторы уравнивают шансы команд в этой встрече.

Прогноз: ничья 1:1.

Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов UEFA
Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов UEFA
Футбол Лига конференций UEFA
08:10
Леоненко назвал лучшего игрока «Динамо» в провальном матче с «Барселоной»
Леоненко назвал лучшего игрока «Динамо» в провальном матче с «Барселоной»
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:59
Хацкевич: «На сегодняшний день «Динамо» ни в чем не уступает «Барселоне»
Хацкевич: «На сегодняшний день «Динамо» ни в чем не уступает «Барселоне»
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:30
Рыбалка: «Наше «Динамо» при Реброве было посильнее, чем сейчас»
Рыбалка: «Наше «Динамо» при Реброве было посильнее, чем сейчас»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 октября 20:21
Луческу провел 150-й матч в еврокубках во главе украинских команд
Луческу провел 150-й матч в еврокубках во главе украинских команд
Футбол Украинская Премьер-лига
21 октября 19:39
Леоненко – о матче «Барселона» – «Динамо»: «За 28 лет ничего не произошло»
Леоненко – о матче «Барселона» – «Динамо»: «За 28 лет ничего не произошло»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 октября 18:25

Новости: Футбол

А деньги брать откуда? «Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала»
А деньги брать откуда? «Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала»
Примерa (Испания)
10:10
Ушел из жизни Сергей Морозов
Ушел из жизни Сергей Морозов
Украинская Премьер-лига
10:09
Автор хет-трика в ворота «Ромы» претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
Автор хет-трика в ворота «Ромы» претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
Лига конференций UEFA
09:55
ПСЖ надеются, что Рамос дебютирует в ноябре
ПСЖ надеются, что Рамос дебютирует в ноябре
Лига 1 (Франция)
09:25
Тренер ЦСКА София: «Были два момента со 100%-ми пенальти. Не знаю, почему их не назначили»
Тренер ЦСКА София: «Были два момента со 100%-ми пенальти. Не знаю, почему их не назначили»
Лига конференций UEFA
09:07
«Ворскла» и «Днепр-1» навяжут серьезную борьбу «Шахтеру» и «Динамо», а также другие прогнозы на матчи 12-го тура УПЛ
Превью «Ворскла» и «Днепр-1» навяжут серьезную борьбу «Шахтеру» и «Динамо», а также другие прогнозы на матчи 12-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига
09:00
«Ньюкасл» предлагает огромную зарплату экс-тренеру «Шахтера»
«Ньюкасл» предлагает огромную зарплату экс-тренеру «Шахтера»
Премьер-Лига (Англия)
09:00
Мойес: «Быстрые голы в ворота «Генка» во втором тайме пришлись кстати»
Мойес: «Быстрые голы в ворота «Генка» во втором тайме пришлись кстати»
Лига Европы UEFA
08:41
Президент «Барселоны»: «Мы должны были сделать все возможное, чтобы Фати остался»
Президент «Барселоны»: «Мы должны были сделать все возможное, чтобы Фати остался»
Примерa (Испания)
08:40
Все новости

Популярные новости

Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Бокс Профессиональный бокс
15 октября 15:43
4
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 07:57
Устрашающий соперник Ломаченко. Отправил в четыре нокдауна боксера, который обещал разобраться с украинцем
История
Устрашающий соперник Ломаченко. Отправил в четыре нокдауна боксера, который обещал разобраться с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
15 октября 15:20
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Краматорск» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» – «Донбасс». Видео трансляция
18:30
Евро-2022. Украина – Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Евро-2022. Украина – Бельгия. Видео трансляция
19:00
УХЛ. «Рулав Одд» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Рулав Одд» – «Мариуполь». Видео трансляция
20:00
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
20:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
23 октября 10:25
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
23 октября 14:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
23 октября 16:15
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
23 октября 18:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
23 октября 21:45
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
24 октября 19:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
24 октября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
24 октября 23:55
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
25 октября 19:30
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00