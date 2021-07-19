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«Ворскла» и «Колос» узнали потенциальных соперников в квалификации Лиги конференций

Состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда
Футбол Лига конференций UEFA
15:19
«Ворскла» и «Колос» узнали потенциальных соперников в квалификации Лиги конференций
Фото - Колос Ковалевка

Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций. Украинские клубы узнали потенциальных соперников.

Если во втором раунде «Ворскла» пройдет финский «КуПС», встретится с победителем пары «Астана» – «Арис».

«Колос» сыграет с победителем противостояния между бухарестским «Стяуа» и карагандинским «Шахтером».

Поединки третьего раунда квалификации состоятся 5 и 12 августа.

Ранее определился первый соперник «Шахтера» в квалификации Лиги чемпионов.

Сергей Стаднюк
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Теги

Ворскла Колос КуПС (футбол) Астана Стяуа

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