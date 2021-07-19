«Колос» близок к подписанию бразильского полузащитника
«Ворскла» и «Колос» узнали потенциальных соперников в квалификации Лиги конференций
Состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда
15:19
Фото - Колос Ковалевка
Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций. Украинские клубы узнали потенциальных соперников.
Если во втором раунде «Ворскла» пройдет финский «КуПС», встретится с победителем пары «Астана» – «Арис».
«Колос» сыграет с победителем противостояния между бухарестским «Стяуа» и карагандинским «Шахтером».
Поединки третьего раунда квалификации состоятся 5 и 12 августа.
Ранее определился первый соперник «Шахтера» в квалификации Лиги чемпионов.
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