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«Ворскла» и «Шахтер» не договорились по Ризныку
Вратарь останется в нынешней команде
Фото: ФК Ворскла
Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык пока не перейдет в «Шахтер».
Известный эксперт Игорь Цыганык сообщил в своей программе, что клубы не договорились по голкиперу.
«Возможно, зимой Ризнык будет в «Шахтере», если договорятся. Сейчас «Ворскла» хочет больше денег, значительно больше, чем хотели раньше. И я не уверен, что «Шахтер» готов столько платить».
«Хотя у «Шахтера» есть философия иметь только украинского вратаря, учитывая количество легионеров. Пока «Ворскла» и «Шахтер» не договорились».
Напомним, что несколько месяцев из-за травмы пропустит вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин.
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