Лидер «Ворсклы» может не вернуться в Украину из-за угрозы войны
«Ворскла» хочет продать бразильского игрока
Луизао ищут новый клуб
Фото: ФК Ворскла
Полузащитник «Ворсклы» Луизао, вероятно, покинет команду летом.
Бразилец вернулся из аренды в «Байе», где провел лишь полгода. «Ворскла» не рассчитывает на игрока.
Его хотят пристроить в другую команду. Рассматривается как возможность продажи, так и потенциальная аренда футболиста.
Напомним, что контракт Луизао с «Ворсклой» рассчитан до конца 2023 года.
Летом он перешел из «Порту».
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