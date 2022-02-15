«Ворскла» хочет продать бразильского игрока

Луизао ищут новый клуб

Фото: ФК Ворскла

Полузащитник «Ворсклы» Луизао, вероятно, покинет команду летом.

Бразилец вернулся из аренды в «Байе», где провел лишь полгода. «Ворскла» не рассчитывает на игрока.

Его хотят пристроить в другую команду. Рассматривается как возможность продажи, так и потенциальная аренда футболиста.

Напомним, что контракт Луизао с «Ворсклой» рассчитан до конца 2023 года.

Летом он перешел из «Порту».