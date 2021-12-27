Де Дзерби удивил, включив двух игроков «Динамо» в топ-3 УПЛ
«Ворскла» хочет вернуть Кулача из «Динамо»
Форвард не закрепился в киевском клубе
Владислав Кулач / Фото: ФК Ворскла
Нападающий «Динамо» Владислав Кулач может вернуться в «Ворсклу».
Известно, что полтавский клуб рассматривает не только вариант с арендой, но и полноценный трансфер. Переговоры между клубами уже начались.
Напомним, в прошлом сезоне УПЛ Кулач стал лучшим бомбардиром с 15-ю голами, а затем перешел в «Динамо» на правах свободного агента, где не сумел закрепиться в основе.
За «Динамо» в сезоне 28-летний Кулач провел лишь 5 матчей, забив в них 1 мяч.
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