«Ворскла» хочет вернуть Кулача из «Динамо»

Форвард не закрепился в киевском клубе

Владислав Кулач / Фото: ФК Ворскла

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач может вернуться в «Ворсклу».



Известно, что полтавский клуб рассматривает не только вариант с арендой, но и полноценный трансфер. Переговоры между клубами уже начались.

Напомним, в прошлом сезоне УПЛ Кулач стал лучшим бомбардиром с 15-ю голами, а затем перешел в «Динамо» на правах свободного агента, где не сумел закрепиться в основе.

За «Динамо» в сезоне 28-летний Кулач провел лишь 5 матчей, забив в них 1 мяч.

6 игроков, которым стоит покинуть «Динамо».