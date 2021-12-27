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«Ворскла» хочет вернуть Кулача из «Динамо»

Форвард не закрепился в киевском клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
17:16
«Ворскла» хочет вернуть Кулача из «Динамо»
Владислав Кулач / Фото: ФК Ворскла

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач может вернуться в «Ворсклу».

Известно, что полтавский клуб рассматривает не только вариант с арендой, но и полноценный трансфер. Переговоры между клубами уже начались.

Напомним, в прошлом сезоне УПЛ Кулач стал лучшим бомбардиром с 15-ю голами, а затем перешел в «Динамо» на правах свободного агента, где не сумел закрепиться в основе.

За «Динамо» в сезоне 28-летний Кулач провел лишь 5 матчей, забив в них 1 мяч.

6 игроков, которым стоит покинуть «Динамо».

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Теги

Владислав Кулач Ворскла Динамо Киев

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