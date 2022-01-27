«Ворскла» подписала игрока сборной Северной Македонии
«Ворскла» может подписать экс-игрока «Тоттенхэма»
Ричардс находится на просмотре в команде
«Ворскла» может подписать форварда Роделя Ричардса.
На данный момент он находится на просмотре в полтавской команде. Форвард является свободным агентом, сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».
Ричардс ранее числился в «Тоттенхэме». Он выступал за молодежную команду, которую покинул в июле. С тех пор он находится без клуба.
В системе «шпор» он провел 5 лет.
Ранее «Ворскла» подписала защитника сборной Северной Македонии.
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