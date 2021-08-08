«Ворскла» на своем поле деклассировала «Львов»

Подопечные Максимова разозлились после вылета из Лиги конференций

фото - ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» в матче 3-го тура УПЛ разгромила «Львов» на домашней арене.

Уже на 2-й минуте после отличного навеса от Пердуты мяч в сетку занес хавбек полтавчан Ибрагима Кане, точно ударив с близкого расстояния.

Хозяева не стали церемониться с соперником и спустя 8 минут удвоили преимущество усилиями Оливье Тилля.

Под занавес первого тайма Руслан Степанюк отыграл защитника, на силу пробил Костыка и довел счет в матче до разгромного.

Уже во втором тайме тот же Степанюк сделал цифры на табло уже просто неприличными, оформив дубль после хорошего розыгрыша стандарта.

Ближе к концу встречи Алексей Довгий смог хоть немного спасти команду от позора, забив гол престижа на 86-й минуте.

УПЛ. 3-й тур

«Ворскла» – «Львов» 4:1

Голы: Кане, 2, Тилль, 10, Степанюк, 38, 69 – Довгий, 86

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Якубу, Пердута, Тамм, Тилль (Кравчук, 78), Кане, Скляр, Пуцлин (Яворский, 78), Челядин (Пешич, 59), Степанюк (Вакула, 73).

«Львов»: Костик, Якимец, Бусько, Махмутович, Романчук, Брикнер (Довгий, 63), Чирьяк (Политыло, 58), Алваро (Хамелюк, 74), Ныч (Ренан Абнер, 58), Ньярко, Рожерио Шина (Грисьо, 58).

Предупреждения: Романчук (40), Чирьяк (56), Грисьо (60), Пешич (65), Махмутович (68).