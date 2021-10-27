В УАФ объяснили причины скандального удаления в матче «Ворскла» – «Шахтер»
«Ворскла» на выезде обыграла «Верес» и вышла в четвертьфинал Кубка Украины
Ровенчане потерпели первое домашнее поражение в сезоне
Фото: Футбол 24
В матче 1/8 финала Кубка Украины «Верес» принимал «Ворсклу».
Полтавчане открыли счет в матче, на 21-й минуте отличился Кане. Во 2-м тайме за полтавчан также забили Пешич и Яворский.
«Верес» оформил лишь гол престижа – с пенальти отличился Сергийчук.
Таким образом, «Ворскла» выходит в 1/4 финала, а «Верес» впервые в сезоне проиграл в домашнем матче.
Кубок Украины, 1/8 финала
«Верес» – «Ворскла» 1:3
Голы: Сергийчук, 90, пен – Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 83
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