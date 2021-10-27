«Ворскла» на выезде обыграла «Верес» и вышла в четвертьфинал Кубка Украины

Ровенчане потерпели первое домашнее поражение в сезоне

Фото: Футбол 24

В матче 1/8 финала Кубка Украины «Верес» принимал «Ворсклу».

Полтавчане открыли счет в матче, на 21-й минуте отличился Кане. Во 2-м тайме за полтавчан также забили Пешич и Яворский.

«Верес» оформил лишь гол престижа – с пенальти отличился Сергийчук.

Таким образом, «Ворскла» выходит в 1/4 финала, а «Верес» впервые в сезоне проиграл в домашнем матче.

Кубок Украины, 1/8 финала

«Верес» – «Ворскла» 1:3

Голы: Сергийчук, 90, пен – Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 83