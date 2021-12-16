«Ворскла» планирует усиление тремя игроками
«Ворскла» не отпустит Ризныка зимой
К голкиперу проявляют интерес несколько клубов
Фото: ФК Ворскла
«Ворскла» не отпустит вратаря Дмитрия Ризныка в зимнее трансферное окно.
Спортивный директор клуба Александр Фундерат рассказал, что своего лидера команда не собирается продавать.
«Спрос на Ризныка есть, но мы, в принципе, рассчитываем на то, что он будет в команде. В это межсезонье мы не готовы говорить о каких-то трансферных моментах, если, конечно, не будет заоблачных предложений. Мы хотим, чтобы он помог Ворскле добиться результата и выполнить задачу, поставленную перед командой - занять максимально высокую позицию в турнирной таблице».
Также команда планирует усиление нескольких позиций.
«Ворскла» идет 5-й в таблице УПЛ.
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