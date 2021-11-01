«Ворскла» не смогла одолеть «Черноморец»

Команды не смогли забить

Фото: ФК Ворскла

«Ворскла» в матче 13-го тура УПЛ дома не смогла обыграть «Черноморец».

Везение было сегодня на стороне одесситов, хотя команда и пыталась играть в свой футбол. Но моментов больше было у «Ворсклы», которая их не реализовала.

Однако полтавчан подводила не только реализация, но и последний пас. А в конце матча хозяева додавить соперника не сумели.

УПЛ. 13-й тур:

«Ворскла» – «Черноморец» 0:0

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Якубу, Пердута, Тамм, Пуцлин, Кане, Челядин, Пешич (Кравчук, 41; Чеснаков, 73), Ранжел, Степанюк.

«Черноморец»: Кучерук, Биловар, Кузик, Дубко, Скорко (Долгов, 62), Смирный, Вачиберадзе (Кравченко, 79), Цитаишвили, Авагимян (Брагару, 62), Ванат, Исаенко (Тлумак, 79).