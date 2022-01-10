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«Ворскла» объявила о переходе Бацулы

Защитник вернулся в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
10 января 15:28
«Ворскла» объявила о переходе Бацулы
Фото: ФК Ворскла

«Ворскла» объявила о переходе защитника Андрея Бацулы.

Клубу он достался свободным агентом. Контракт подписан на 2,5 года, сообщает сайт клуба.

Предыдущим клубом украинца было минское «Динамо», которое он покинул в декабре. Сообщалось, что «Ворскла» договорилась с ним о переходе еще летом.

Также он играл за «Александрию», «Зирку» и в Бельгии за «Кортрейк».

Это первый трансфер «Ворсклы» этой зимой.

Андрей Усмонов
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