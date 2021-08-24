Луизао все же покинет «Ворсклу». Хавбек вернется в бразилию
«Ворскла» отдала Луизао в аренду бразильской команде
Игрок продолжит карьеру на родине
Фото: ФК Ворскла
Полузащитник «Ворсклы» Луизао вернулся на родину.
Хавбек был арендован клубом «Байя», сообщает сайт полтавчан. Она рассчитана на полтора года.
В команду Луизао должен вернуться в декабре 2022 года. Контракт футболиста с «Ворсклой» рассчитан до 2023 года.
Луизао перешел в «Ворсклу» полтора года назад. В прошлом сезоне на его счету 10 матчей и один ассист.
Также переговоры по нему вел польский клуб.
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