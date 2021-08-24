«Ворскла» отдала Луизао в аренду бразильской команде

Игрок продолжит карьеру на родине

Фото: ФК Ворскла

Полузащитник «Ворсклы» Луизао вернулся на родину.

Хавбек был арендован клубом «Байя», сообщает сайт полтавчан. Она рассчитана на полтора года.

В команду Луизао должен вернуться в декабре 2022 года. Контракт футболиста с «Ворсклой» рассчитан до 2023 года.

Луизао перешел в «Ворсклу» полтора года назад. В прошлом сезоне на его счету 10 матчей и один ассист.

Также переговоры по нему вел польский клуб.