«Ворскла»: «В клубе бы приняли необходимые меры, если бы существовала реальная угроза»
«Ворскла» отпустила бразильского форварда в Польшу
Луизао покинул команду
Фото: Радомяк
Нападающий «Ворсклы» Луизао сменил клуб.
О трансфере бразильца посредством своего сайта объявил польский «Радомяк». Контракт с игроком подписан на 2,5 года.
В новой команде он будет выступать под номером 8.
Отметим, что первую часть сезона бразилец отыграл в «Байе» на родине.
За «Ворсклу» Луизао играл с 2019-го года. За это время он провел 32 матча в УПЛ.
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