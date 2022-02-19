«Ворскла» отпустила бразильского форварда в Польшу

Луизао покинул команду

Фото: Радомяк

Нападающий «Ворсклы» Луизао сменил клуб.

О трансфере бразильца посредством своего сайта объявил польский «Радомяк». Контракт с игроком подписан на 2,5 года.

В новой команде он будет выступать под номером 8.

Отметим, что первую часть сезона бразилец отыграл в «Байе» на родине.

За «Ворсклу» Луизао играл с 2019-го года. За это время он провел 32 матча в УПЛ.