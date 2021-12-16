Максимов: «Мне понравилось, как «Ворскла» сыграла в первом круге»
«Ворскла» планирует усиление тремя игроками
В клубе рассказал о планах на январь
10:10
Фото: ФК Ворскла
«Ворскла» планирует усиление команды зимой. Спортивный директор клуба Александр Фундерат рассказал о трансферных планах команды в январе.
«Команда ушла в отпуск. Ориентировочно собираемся 15 января. Надеемся на заход в общую группу Тилля-младшего и возвращения Бацулы из чемпионата Беларуси. С ним был подписан предварительный контракт еще полгода назад.
Плотно работаем на трансферном рынке. Думаю, две-три позиции у нас будут усилены. Хотим, чтобы это были игроки стартового состава.
Говорили с тренером, было заметно, что 14-16 футболистов у нас прошли первую часть сезона. Для результатов нам надо 18-20 человек. Ставим максимальные задачи».
«Ворскла» завершила осеннюю часть сезона 5-й в таблице УПЛ.
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