«Ворскла» планирует усиление тремя игроками

Фото: ФК Ворскла

«Ворскла» планирует усиление команды зимой. Спортивный директор клуба Александр Фундерат рассказал о трансферных планах команды в январе.

Плотно работаем на трансферном рынке. Думаю, две-три позиции у нас будут усилены. Хотим, чтобы это были игроки стартового состава.

Говорили с тренером, было заметно, что 14-16 футболистов у нас прошли первую часть сезона. Для результатов нам надо 18-20 человек. Ставим максимальные задачи».