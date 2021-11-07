«Ворскла» победила «Динамо» впервые за 5 лет

Беспроигрышная серия киевлян в матчах с полтавчанами насчитывала 12 матчей

Фото: пресс-служба Динамо

Полтавская «Ворскла» победила «Динамо» (2:1) впервые за 5 лет, сообщает пресс-служба УПЛ.

В последний раз полтавчане одолели киевлян в 2016-м году со счетом 2:0 в рамках чемпионата Украины.

Затем была серия из 12-ти матчей «Динамо» без поражений в играх с «Ворсклой» – 9 победи и 3 ничьих. Разница мячей – 26:6.

Спорный пенальти, две желтые за минуту, первое поражение за год. «Динамо» и «Ворскла» выдали самый драматичный матч нынешнего сезона УПЛ.