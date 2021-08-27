Экс-хавбек «Ворсклы» подписал контракт с «Металлистом»
«Ворскла» подписала брата своего же футболиста
В Полтаве будет два Тилля
Оливье и Венсан Тилль / Фото: ФК Ворскла
«Ворскла» объявила о переходе полузащитника Венсана Тилля.
Контракт подписан на три года. Ранее он покинул «Насьональ» из Португалии.
Отметим, что в «Ворскле» играет брат Венсана Оливье Тилль, который является лидером команды. Он присоединился к команде в прошлом сезоне.
При этом, у 21-летнего Венсана уже есть 21 матч за сборную Люксембурга.
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