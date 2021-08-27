«Ворскла» подписала брата своего же футболиста

В Полтаве будет два Тилля

Оливье и Венсан Тилль / Фото: ФК Ворскла

«Ворскла» объявила о переходе полузащитника Венсана Тилля.

Контракт подписан на три года. Ранее он покинул «Насьональ» из Португалии.

Отметим, что в «Ворскле» играет брат Венсана Оливье Тилль, который является лидером команды. Он присоединился к команде в прошлом сезоне.

При этом, у 21-летнего Венсана уже есть 21 матч за сборную Люксембурга.