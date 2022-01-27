«Увидим». Ивуарийский вингер – о переходе в «Ворсклу»
«Ворскла» подписала игрока сборной Северной Македонии
Контракт рассчитан на два года
Фото: Levski
«Ворскла» через свой сайт объявила о переходе защитника Джоко Зайкова.
Контракт с клубом рассчитан на 2,5 года. Он уже присоединился к новой команде.
Предыдущим клубом игрока был «Левски» из Болгарии. У клуба есть финансовые проблемы из-за чего команду покинули многие лидеры.
Зайков провел 15 матчей за сборную Северной Македонии. Также он играл за «Ренн» и «Шарлеруа».
Также «Ворскла» близка к подписанию ивуарийца.
Комментарии 0