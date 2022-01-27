«Ворскла» подписала игрока сборной Северной Македонии

Контракт рассчитан на два года

Фото: Levski

«Ворскла» через свой сайт объявила о переходе защитника Джоко Зайкова.

Контракт с клубом рассчитан на 2,5 года. Он уже присоединился к новой команде.

Предыдущим клубом игрока был «Левски» из Болгарии. У клуба есть финансовые проблемы из-за чего команду покинули многие лидеры.

Зайков провел 15 матчей за сборную Северной Македонии. Также он играл за «Ренн» и «Шарлеруа».

Также «Ворскла» близка к подписанию ивуарийца.