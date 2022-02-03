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«Ворскла» просматривает ганского защитника
Альхассан может усилить полтавчан
Фото: modern ghana
«Ворскла» может подписать контракт с защитником Масахуду Альхассаном.
29-летний игрок из Ганы находится на просмотре в полтавском клубе.
Альхассан выступал в Италии. Он числился в «Удинезе», «Новаре» и «Перудже». Впрочем, закрепиться в Европе не смог. Его последний клуб – ЕНППИ из Египта.
Пока он тренируется вместе с «Ворсклой». Также с командой находится экс-игрок «Тоттенхэма».
В «Ворскле» уже выступает один игрок из Ганы. Это Наджееб Якубу.
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