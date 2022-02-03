«Ворскла» просматривает ганского защитника

Альхассан может усилить полтавчан

Фото: modern ghana

«Ворскла» может подписать контракт с защитником Масахуду Альхассаном.

29-летний игрок из Ганы находится на просмотре в полтавском клубе.

Альхассан выступал в Италии. Он числился в «Удинезе», «Новаре» и «Перудже». Впрочем, закрепиться в Европе не смог. Его последний клуб – ЕНППИ из Египта.

Пока он тренируется вместе с «Ворсклой». Также с командой находится экс-игрок «Тоттенхэма».

В «Ворскле» уже выступает один игрок из Ганы. Это Наджееб Якубу.