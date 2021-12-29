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«Ворскла» расторгла контракт с форвардом

Эсеола в составе полтавчан почти не появлялся
Футбол Украинская Премьер-лига
16:42
«Ворскла» расторгла контракт с форвардом
Фото: ФК Ворскла

«Ворскла» рассталась с форвардом Адеринсолой Эсеолой, сообщает пресс-служба клуба.

Стороны пришли к такому решению из-за недостатка игровой практики Эсеолы. Нападающий в текущем сезоне сыграл только в двух матчах, проведя на поле 23 минуты. 

Напомним, что «Ворскла» хочет вернуть форварда «Динамо» Владислава Кулача, который в прошлом сезоне в составе полтавчан стал лучшим бомбардиром УПЛ.

Олег Шумейко-младший
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