«Шахтер» вернет двух футболистов, которых арендовала «Ворскла»
«Ворскла» расторгла контракт с форвардом
Эсеола в составе полтавчан почти не появлялся
Фото: ФК Ворскла
«Ворскла» рассталась с форвардом Адеринсолой Эсеолой, сообщает пресс-служба
клуба.
Стороны пришли к такому решению из-за недостатка игровой практики Эсеолы. Нападающий в текущем сезоне сыграл только в двух матчах, проведя на поле 23 минуты.
Напомним, что «Ворскла» хочет вернуть форварда «Динамо» Владислава Кулача, который в прошлом сезоне в составе полтавчан стал лучшим бомбардиром УПЛ.
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