«Ворскла» расторгла контракт с форвардом

Эсеола в составе полтавчан почти не появлялся

Фото: ФК Ворскла

«Ворскла» рассталась с форвардом Адеринсолой Эсеолой, сообщает пресс-служба клуба.



Стороны пришли к такому решению из-за недостатка игровой практики Эсеолы. Нападающий в текущем сезоне сыграл только в двух матчах, проведя на поле 23 минуты.

Напомним, что «Ворскла» хочет вернуть форварда «Динамо» Владислава Кулача, который в прошлом сезоне в составе полтавчан стал лучшим бомбардиром УПЛ.