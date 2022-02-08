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«Ворскла» усилилась хавбеком сборной Эстонии, игравшим в Англии

Полтавчане арендовали 26-летнего футболиста с правом выкупа
Футбол Украинская Премьер-лига
11:34
«Ворскла» усилилась хавбеком сборной Эстонии, игравшим в Англии
Фото - ФК Ворскла

Полузащитник сборной Эстонии Богдан Ващук будет играть за «Ворсклу». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Полтавчане арендовали 26-летнего игрока у «Левадии». Соглашение рассчитано до конца сезона и содержит пункт о праве первоочередного выкупа.

Ващук на юношеском уровне выступал за английские «Рединг» и «Фарнборо». Становился чемпионом Эстонии и Латвии. На его счету семь матчей за свою сборную.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» отказалась от подписания экс-игрока «Удинезе».

Сергей Стаднюк
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