«Ворскла» усилилась хавбеком сборной Эстонии, игравшим в Англии

Полтавчане арендовали 26-летнего футболиста с правом выкупа

Фото - ФК Ворскла

Полузащитник сборной Эстонии Богдан Ващук будет играть за «Ворсклу». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Полтавчане арендовали 26-летнего игрока у «Левадии». Соглашение рассчитано до конца сезона и содержит пункт о праве первоочередного выкупа.

Ващук на юношеском уровне выступал за английские «Рединг» и «Фарнборо». Становился чемпионом Эстонии и Латвии. На его счету семь матчей за свою сборную.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» отказалась от подписания экс-игрока «Удинезе».