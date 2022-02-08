«Ворскла» отказалась от подписания экс-игрока «Удинезе»
«Ворскла» усилилась хавбеком сборной Эстонии, игравшим в Англии
Полтавчане арендовали 26-летнего футболиста с правом выкупа
Фото - ФК Ворскла
Полузащитник сборной Эстонии Богдан Ващук будет играть за «Ворсклу». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Полтавчане арендовали 26-летнего игрока у «Левадии». Соглашение рассчитано до конца сезона и содержит пункт о праве первоочередного выкупа.
Ващук на юношеском уровне выступал за английские «Рединг» и «Фарнборо». Становился чемпионом Эстонии и Латвии. На его счету семь матчей за свою сборную.
Ранее сообщалось, что «Ворскла» отказалась от подписания экс-игрока «Удинезе».
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