«Ворскла» в большинстве не оставила шансов «Мариуполю»

Тилль оформил дубль

Фото: ФК Ворскла

«Ворскла» в матче 15 тура УПЛ дома не оставила шансов «Мариуполю».

О своих намерениях полтавчане заявили уже в дебюте матча. Тилль за 6 минут оформил дубль.

В начале второго тайма гости остались в меньшинстве, но сразу же сумели забить, возродив интригу. Впрочем, ненадолго. Пешич, Тамм и Степанюк оформили уверенную победу полтавчан, забив сопернику по мячу.

«Ворскла» обошла «Зарю» и «Днепр-1» и вернула себе третье место. «Мариуполь» все еще на дне таблицы.

УПЛ. 15-й тур:

«Ворскла» – «Мариуполь» 5:1

Голы: Тилль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 83 – Топалов, 62

«Ворскла»: Ризнык, Пердута (Кушниренко, 84), Яворский, Чеснаков, Тамм (Павлюк, 84), Якубу (Челядин, 69), Тилль, Пуцлин (Коджови, 84), Кане, Степанюк, Ранжел (Пешич, 30).

«Мариуполь»: Турбаевский, Босанчич, Мампасси (Микицей, 78), Стасюк, Кащук, Топалов (Микитишин, 78), Мишнев, Чех (Хромей, 78), Шостак (Петерман, 58), Меличенко, Вьюнник (Свитюха, 58).

Удаление: Петерман, 60