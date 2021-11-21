«Ворскла» в большинстве не оставила шансов «Мариуполю»
«Ворскла» в матче 15 тура УПЛ дома не оставила шансов «Мариуполю».
О своих намерениях полтавчане заявили уже в дебюте матча. Тилль за 6 минут оформил дубль.
В начале второго тайма гости остались в меньшинстве, но сразу же сумели забить, возродив интригу. Впрочем, ненадолго. Пешич, Тамм и Степанюк оформили уверенную победу полтавчан, забив сопернику по мячу.
«Ворскла» обошла «Зарю» и «Днепр-1» и вернула себе третье место. «Мариуполь» все еще на дне таблицы.
УПЛ. 15-й тур:
«Ворскла» – «Мариуполь» 5:1
Голы: Тилль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 83 – Топалов, 62
«Ворскла»: Ризнык, Пердута (Кушниренко, 84), Яворский, Чеснаков, Тамм (Павлюк, 84), Якубу (Челядин, 69), Тилль, Пуцлин (Коджови, 84), Кане, Степанюк, Ранжел (Пешич, 30).
«Мариуполь»: Турбаевский, Босанчич, Мампасси (Микицей, 78), Стасюк, Кащук, Топалов (Микитишин, 78), Мишнев, Чех (Хромей, 78), Шостак (Петерман, 58), Меличенко, Вьюнник (Свитюха, 58).
Удаление: Петерман, 60
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