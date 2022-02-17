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«Ворскла»: «В клубе бы приняли необходимые меры, если бы существовала реальная угроза»

Неназванный представитель полтавчан прокомментировал ситуацию в Украине
Футбол Украинская Премьер-лига
11:45
«Ворскла»: «В клубе бы приняли необходимые меры, если бы существовала реальная угроза»
Фото - ФК Ворскла

В полтавской «Ворскле» прокомментировали напряженную ситуацию в Украине в связи с сообщениями о возможном военном вторжении России, а также отношение к ней легионеров команды.

«Ворскла» – единая семья, в которой к любому ее представителю – будь то украинец или обладатель паспорта другого государства относятся одинаково. В клубе стараются делать все для того, чтобы у каждого из членов нашей семьи не было каких-либо проблем, в том числе и по части безопасности.

Если бы существовала какая-либо реальная угроза, то поверьте, что в «Ворскле» оперативно были бы приняты необходимые меры. Пока никаких поводов для беспокойства нет.

Ранее генеральный директор «Зари» Станислав Оганов сообщил о решении легионеров «Зари» в связи с ситуацией в Украине.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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