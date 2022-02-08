«Ворскла» вновь отдала форварда в аренду в Беларусь

Козыренко продолжит играть за «Ислочь»

Фото: ФК Ислочь

«Ворскла» отдала нападающего Юрия Козыренко в аренду.

22-летний игрок продолжит играть за «Ислочь». Соглашение рассчитано до конца года.

Он принадлежит «Ворскле» с 2018-го года. На его счету лишь 9 матчей за полтавчан.

В прошлом сезоне за «Ислочь» Козыренко провел 34 матча, забив три мяча и сделав два ассиста.

Накануне, «Ворскла» усилилась игроком сборной Эстонии.