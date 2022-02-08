«Ворскла» усилилась хавбеком сборной Эстонии, игравшим в Англии
«Ворскла» вновь отдала форварда в аренду в Беларусь
Козыренко продолжит играть за «Ислочь»
Фото: ФК Ислочь
«Ворскла» отдала нападающего Юрия Козыренко в аренду.
22-летний игрок продолжит играть за «Ислочь». Соглашение рассчитано до конца года.
Он принадлежит «Ворскле» с 2018-го года. На его счету лишь 9 матчей за полтавчан.
В прошлом сезоне за «Ислочь» Козыренко провел 34 матча, забив три мяча и сделав два ассиста.
Накануне, «Ворскла» усилилась игроком сборной Эстонии.
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