«Ворскла» за вакцинацию от COVID-19 подарит билеты на домашний матч

Первые 200 человек получат подарок от полтавского клуба

Фото: vorskla.com.ua

«Ворскла» запустила акцию в поддержку вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине.



Полтавский клуб выделил 1000 билетов на следующий домашний матч в качестве подарка. 10 августа первые 200 человек, которые получат прививки в одном из пяти центров вакцинации Полтавы, смогут получить бесплатные билеты на следующую встречу команды на домашней арене – 21 августа полтавчане примут «Металлист-1925».

Напомним, что сегодня, 8 августа, «Ворскла» примет «Львов». Видео трансляция матча «Ворскла» – «Львов». Начало – в 19:30.