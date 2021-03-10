«Челси» обыграл «Эвертон» в матче с автоголом, отмененным мячом и пенальти
Воры угрожали голкиперу «Эвертона» мачете и украли драгоценности из его дома
Грабители ворвались к вратарю, когда Ольсен находился внутри
Робин Ольсен / фото - Getty Images
Злоумышленники совершили нападение на дом голкипера «Эвертона» Робина Ольсена.
Как сообщает издание Daily Mail, неизвестные ворвались в дом футболиста, когда там находились сам Ольсен, его жена и ребенок. Бандиты угрожали Робину мачете и украли из дома драгоценности и дорогостоящие часы.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Полиция начала расследование, а клуб выразил готовность предоставить любую необходимую помощь семье голкипера.
Недавно у нападающего сборной Англии Гарри Кейна угнали автомобиль.
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