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«Восемь из десяти». Малиновский оценил последний сезон «Аталанты»

Украинец с нетерпением ждет старта Серии А
Футбол Украинские легионеры
6 июня 09:59
«Восемь из десяти». Малиновский оценил последний сезон «Аталанты»
Руслан Малиновский / фото - Getty Images

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский в интервью порталу TuttoAtalanta подвел итоги сезона-2020/2021 Серии А, оценив результат «Богини» в нем.

«Мы квалифицировались в Лигу чемпионов, но проиграли Кубок Италии. Сезон был очень не простым. Поставил бы нашему результату за сезон восемь баллов из десяти. Благодарен болельщикам за поддержку. Мы по ним скучаем. Надеемся, в новом сезоне трибуны будут снова заполнены».

Напомним, Малиновский рассказал, почему в свое время выбрал именно «Аталанту».

 

 

Михаил Рыбак
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Теги

Аталанта Руслан Малиновский

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