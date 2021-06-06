Малиновский в третий раз подряд стал игроком месяца в «Аталанте»
«Восемь из десяти». Малиновский оценил последний сезон «Аталанты»
Украинец с нетерпением ждет старта Серии А
6 июня 09:59
Руслан Малиновский / фото - Getty Images
Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский в интервью порталу TuttoAtalanta подвел итоги сезона-2020/2021 Серии А, оценив результат «Богини» в нем.
«Мы квалифицировались в Лигу чемпионов, но проиграли Кубок Италии. Сезон был очень не простым. Поставил бы нашему результату за сезон восемь баллов из десяти. Благодарен болельщикам за поддержку. Мы по ним скучаем. Надеемся, в новом сезоне трибуны будут снова заполнены».
Напомним, Малиновский рассказал, почему в свое время выбрал именно «Аталанту».
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