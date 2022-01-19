Экс-футболист «Буковины» умер во время футбольного матча в день своего рождения
Воспитанник «Барселоны» покинул клуб Второй лиги
Элла провел в «Буковине» полгода
11:51
Полузащитник Арман Кен Элла покинул «Буковниу».
Официальный сайт клуба сообщил, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. По нему у камерунца оставалось еще полгода до завершения.
Элла перешел в «Буковину» прошлым летом. На его счету 15 матчей и один гол в Второй лиги.
Ранее он числился в «Карпатах» и «Ингульце».
Отметим, что Элла является воспитанником «Барселоны».
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