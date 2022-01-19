Воспитанник «Барселоны» покинул клуб Второй лиги

Элла провел в «Буковине» полгода

Полузащитник Арман Кен Элла покинул «Буковниу».

Официальный сайт клуба сообщил, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. По нему у камерунца оставалось еще полгода до завершения.

Элла перешел в «Буковину» прошлым летом. На его счету 15 матчей и один гол в Второй лиги.

Ранее он числился в «Карпатах» и «Ингульце».

Отметим, что Элла является воспитанником «Барселоны».