Воспитанник «Динамо»: «На сегодня принял бы предложение от «Шахтера»

Хавбек отметил, что любой адекватный футболист принял бы аналогичное решение

Евгений Чумак / Фото - ФК Динамо Киев

Воспитанник «Динамо» Евгений Чумак рассказал, как бы ответил на возможное предложение от «Шахтера».

Принял ли бы предложение от «Шахтера»? На сегодня – да. Но на тот момент, когда был в «Динамо», конечно, нет. «Динамо» в сердце, но футбол есть футбол. Почему не поиграть в команде, где играют в хороший футбол, ежегодно Лига чемпионов? Любой адекватный футболист согласится. Если выбирать между «Динамо» и «Шахтером», конечно, «Динамо», здесь и речи быть не может. А если между Грузией и «Шахтером», конечно, донецкий клуб.

Чумак также заявил о намерении вернуться в Украину.