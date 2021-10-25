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Воспитанник «Динамо» намерен вернуться в Украину
Последнее время хавбек выступал в чемпионате Казахстана
Евгений Чумак / Фото - Matchday.ua
Воспитанник «Динамо» Евгений Чумак, ныне выступающий за «Туран» в чемпионате Казахстана, сообщил о желании вернуться в Украину.
Планы – сначала отдохнуть. Потому что получается, что с этим вирусом не получилось. После прошлого сезона приехал домой на две недели, а потом уже обратно вернулся, поэтому нормально отдохнуть не удалось.
Сейчас надо восстановиться психологически и физически, а затем уже искать себе новый клуб. Хотелось бы найти хороший вариант в Украине, тяжело ездить по таким дальним странам. Сейчас пока вариантов нет, еще ни с кем не общался, еще рано.
Поиграть в Первой лиге Украины? Возможно. Если будет команда с задачей, то да. Не хотелось бы в середине турнирной таблицы бродить, ни за что не бороться. Если будет команда под УПЛ, с задачами, будет финансовая стабильность. Не хочется ехать и играть бесплатно.
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