Воспитанник «Динамо» намерен вернуться в Украину

Евгений Чумак / Фото - Matchday.ua

Воспитанник «Динамо» Евгений Чумак, ныне выступающий за «Туран» в чемпионате Казахстана, сообщил о желании вернуться в Украину.

Сейчас надо восстановиться психологически и физически, а затем уже искать себе новый клуб. Хотелось бы найти хороший вариант в Украине, тяжело ездить по таким дальним странам. Сейчас пока вариантов нет, еще ни с кем не общался, еще рано.

Поиграть в Первой лиге Украины? Возможно. Если будет команда с задачей, то да. Не хотелось бы в середине турнирной таблицы бродить, ни за что не бороться. Если будет команда под УПЛ, с задачами, будет финансовая стабильность. Не хочется ехать и играть бесплатно.