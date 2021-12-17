«Рух» проведет восемь зимних спаррингов
Воспитанник «Динамо» оказался не нужен «Руху»
Контракт с хавбеком был расторгнут
Павел Ориховский / Фото - ФК Рух
Полузащитник Павел Ориховский покинул «Рух». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что контракт был разорван по обоюдному согласию. Хавбек только летом 2021 года присоединился к львовянам. С тех пор оформил 1 ассист в 6 матчах.
Ориховский является воспитанником «Динамо». Также он выступал за команды из Киева и Киевской области – «Арсенал» и «Колос».
Ранее сообщалось, что «Рух» проведет восемь зимних спаррингов.