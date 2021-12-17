Воспитанник «Динамо» оказался не нужен «Руху»

Контракт с хавбеком был расторгнут

Павел Ориховский / Фото - ФК Рух

Полузащитник Павел Ориховский покинул «Рух». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт был разорван по обоюдному согласию. Хавбек только летом 2021 года присоединился к львовянам. С тех пор оформил 1 ассист в 6 матчах.

Ориховский является воспитанником «Динамо». Также он выступал за команды из Киева и Киевской области – «Арсенал» и «Колос».

Ранее сообщалось, что «Рух» проведет восемь зимних спаррингов.