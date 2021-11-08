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Воспитательная работа? Яремчук впервые за 18 матчей не сыграл за «Бенфику»

Без украинца «орлы» разнесли «Брагу»
Футбол Украинские легионеры
07:37
Воспитательная работа? Яремчук впервые за 18 матчей не сыграл за «Бенфику»
Роман Яремчук / Фото - Бенфика

В 11-м туре португальской Примейры «Бенфика» на своем поле разгромила «Брагу».

«Орлы» решили вопрос еще в первом тайме благодаря голам Гримальдо и Нуньеса, а также дублю Рафы Силвы. Соперник сумел ответить лишь мячом Орты. После перерыва еще два результативных удара нанес Эвертон.

Нападающий Роман Яремчук весь матч провел на скамейке запасных. Украинец впервые за 18 матчей не сыграл за клуб

«Бенфика» осталась на одно очко позади «Порту» и «Спортинга» в турнирной таблице.

Чемпионат Португалии, 11 тур

«Бенфика» – «Брага» 6:1

Голы: Гримальдо, 2, Нуньес, 38, Рафа Силва, 42, 45+3, Эвертон, 52, 59 – Орта, 12

«Бенфика»: Влаходимос, Лукас Верисимо (Морато, 33), Отаменди, Вертонген, Вайгль, Жоау Мариу (Бернарду, 23), Жилберто (Гонсалвеш, 65), Гримальдо, Рафа Силва, Эвертон (Пицци, 65), Нуньес (Рамуш, 65).

«Брага»: Матеуш, Лейте, Оливейра, Секейра (Моура, 45+6), Аль Мусрати, Каштру (Лукас Манейро, 65), Фабиану Силва (Коуту, 46), Галено, Орта, Пьязон (Медейруш, 72), Руис (В. Оливейра, 46).

Предупреждения: Жилберто, Пицци, Рамуш – Аль Мусрати

Сергей Стаднюк
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Теги

Бенфика Роман Яремчук Брага Чемпионат Португалии (футбол)

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