Яремчук забил гол и сделал ассист в матче с «Арокой»
Вот это дебют! Яремчук – лучший игрок матча с «Арукой»
Украинец впервые вышел в стартовом составе
08:15
Роман Яремчук / фото - SL Benfica
В матче второго тура португальской Примейры «Бенфика» уверенно разобралась с «Арукой».
Впервые в стартовом составе «орлов» вышел украинский нападающий Роман Яремчук, для которого это матч стал дебютным в национальном первенстве.
Форвард заработал удаления для вратаря соперника, отдал ассист на пустые ворота, в одиночку разобравшись со всей обороной соперника, а после и сам отметился голом.
Старания Яремчука не остались незамеченными и его признали лучшим игроком этого матча.
Дебют футболиста состоялся в матче ЛЧ со «Спартаком», где украинец под занавес второго тайма появился с замены и не без помощи рикошета заколотил мяч в ворота соперника. Правда вскоре UEFA лишил нападающего гола в первой игре за новый клуб.
Комментарии 0