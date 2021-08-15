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Вот это дебют! Яремчук – лучший игрок матча с «Арукой»

Украинец впервые вышел в стартовом составе
Футбол Украинские легионеры
08:15
Вот это дебют! Яремчук – лучший игрок матча с «Арукой»
Роман Яремчук / фото - SL Benfica

В матче второго тура португальской Примейры «Бенфика» уверенно разобралась с «Арукой».

Впервые в стартовом составе «орлов» вышел украинский нападающий Роман Яремчук, для которого это матч стал дебютным в национальном первенстве.

Форвард заработал удаления для вратаря соперника, отдал ассист на пустые ворота, в одиночку разобравшись со всей обороной соперника, а после и сам отметился голом.

Старания Яремчука не остались незамеченными и его признали лучшим игроком этого матча.

Роман Яремчук / LigaPortugal

Дебют футболиста состоялся в матче ЛЧ со «Спартаком», где украинец под занавес второго тайма появился с замены и не без помощи рикошета заколотил мяч в ворота соперника. Правда вскоре UEFA лишил нападающего гола в первой игре за новый клуб.

Павел Харченко
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Роман Яремчук Бенфика

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