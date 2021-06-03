Евро-2020. Календарь и расписание всех матчей турнира
Вот это новость. Александер-Арнолд не сыграет на Евро-2020 из-за травмы
Защитник «Ливерпуля» получил повреждение в товарищеском матче с Австрией
Трент Александер-Арнолд / Фото - skysports.comЗащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд не примет участия в Евро-2020 в составе сборной Англии. Об этом сообщает The Times.
22-летний футболист не сыграет на турнире из-за повреждения, полученного в товарищеском матче своей сборной против Австрии (1:0).
Защитник травмировал бедро. Он прошел медицинское обследование, по итогам которого стало ясно, что на восстановление понадобится около шести недель. В скором времени игрок покинет расположение сборной.
Напомним, сборная Англии на Евро сыграет в одной группе с Чехией, Хорватией и Шотландией.
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