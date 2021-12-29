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Вот это поворот! Роналду хочет перейти в «Барселону»
Португалец недоволен положением дел в МЮ
16:26
Криштиану Роналду / Фото: пресс-служба МЮ
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен положением дел в коллективе.
5-кратный обладатель «Золотого мяча» попросил Жерара Пике пообщаться с главным тренером «Барселоны» Хави насчет возможного перехода нападающего, сообщает The Sun.
В текущем сезоне португалец забил 13 голов в 19 матчах за МЮ. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.
Напомним, что в ничейном матче с «Ньюкаслом» (1:1) Криштиану не создал ни одного момента.
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