Вейналдум ведет переговоры с «Баварией»
Вот это поворот. Вейналдум заключит трехлетнее соглашение с «Барселоной»
Переход полузащитника «Ливерпуля» одобрили Месси и Куман
16:14
Жоржиньо Вейналдум / Фото - teamtalk.comХавбек «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум, вероятнее всего, станет игроком «Барселоны».
Переход игрока сборной Нидерландов одобрили и главный тренер команды Рональд Куман, и капитан «блаугранас» Лионель Месси. Об этом в Twitter сообщает журналист Sky Sport Italia Маттео Моретто.
Вейналдум подпишет с каталонским клубом трехлетний контракт. Срок его соглашения с «Ливерпулем» истекает этим летом.
Ранее сообщалось, что 30-летний голландец ведет переговоры с «Баварией».
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