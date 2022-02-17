Победа над «Реалом» радикально поменяла планы Мбаппе. Форвард открыт для предложения от английского гранда
Вот это уровень! Макрон и Саркози просили Мбаппе подписать новое соглашение с ПСЖ
Звездного форварда уговаривает даже президент Франции
17 февраля 16:19
Килиан Мбаппе / Фото - eurosportФранцузские политики заинтересованы в том, чтобы звездный форвард Килиан Мбаппе продолжил игровую карьеру в составе ПСЖ.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал 23-летнего футболиста заключить новое соглашение с парижанами. Об этом сообщает El Mundo.
С такой же просьбой к Мбаппе обращался экс-президент Франции Николя Саркози.
Напомним, парижане пошли на радикальные меры – готовы сделать француза самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Чемпиону мира-2018 предложили контракт с недельным окладом в 1 миллион фунтов стерлингов.
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