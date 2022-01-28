Вот почему Лунин в запасе. «Реал» опубликовал подборку сэйвов Куртуа, некоторые из которых – в игре с «Шахтером»

Бельгиец не оставляет шансов украинскому голкиперу

Тибо Куртуа и Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала подборку лучших сэйвов основного голкипера Тибо Куртуа в матчах нынешнего сезона. Среди них – несколько спасений в играх с донецким «Шахтером» в Лиге чемпионов.

Бельгиец является безоговорочным первым номером в мадридском гранде. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин не может подвинуть звездного вратаря в рамке «бланкос».

В текущей кампании украинец провел лишь две игры в Кубке Испании, где пропустил дважды.

Но вскоре Лунин может потерять игровую практику и в этом турнире из-за бразильцев.