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Вот почему Лунин в запасе. «Реал» опубликовал подборку сэйвов Куртуа, некоторые из которых – в игре с «Шахтером»

Бельгиец не оставляет шансов украинскому голкиперу
Футбол Украинские легионеры
14:02
Вот почему Лунин в запасе. «Реал» опубликовал подборку сэйвов Куртуа, некоторые из которых – в игре с «Шахтером»
Тибо Куртуа и Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала подборку лучших сэйвов основного голкипера Тибо Куртуа в матчах нынешнего сезона. Среди них – несколько спасений в играх с донецким «Шахтером» в Лиге чемпионов.

Бельгиец является безоговорочным первым номером в мадридском гранде. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин не может подвинуть звездного вратаря в рамке «бланкос».

В текущей кампании украинец провел лишь две игры в Кубке Испании, где пропустил дважды.

Но вскоре Лунин может потерять игровую практику и в этом турнире из-за бразильцев.

Павел Харченко
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол) Тибо Куртуа

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