Григорчук: «Очень рад возвращению в дорогой для меня «Черноморец» и к болельщикам»
Вот так поворот! Мороз может остаться в «Черноморце»
Такой вариант возможен при нескольких условиях
Юрий Мороз / Фото - Футбол 1/2/3
Главным тренером «Черноморца» был назначен Роман Григорчук. Тренерский штаб во главе с Юрием Морозом покинул свои должности.
Тем не менее уже бывший наставник команды может остаться в клубе. Пока вся структура передается новым владельцам, а у тренера был контракт до лета 2022 года.
Таким образом, возможен вариант, при котором Мороз войдет в штаб Григорчука. Это будет реально, если в Одессе останется несколько арендованных у «Динамо» игроков.
Ранее специалист назвал политику киевлян по отношению к арендованным – правильной.
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