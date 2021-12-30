Вот так поворот! Мороз может остаться в «Черноморце»

Такой вариант возможен при нескольких условиях

Юрий Мороз / Фото - Футбол 1/2/3

Главным тренером «Черноморца» был назначен Роман Григорчук. Тренерский штаб во главе с Юрием Морозом покинул свои должности.

Тем не менее уже бывший наставник команды может остаться в клубе. Пока вся структура передается новым владельцам, а у тренера был контракт до лета 2022 года.

Таким образом, возможен вариант, при котором Мороз войдет в штаб Григорчука. Это будет реально, если в Одессе останется несколько арендованных у «Динамо» игроков.

Ранее специалист назвал политику киевлян по отношению к арендованным – правильной.